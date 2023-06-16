Собянин заявил, что больше половины уехавших москвичей вернулись

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше половины ранее уехавших по разным причинам москвичей вернулись в город. Об этом Сергей Собянин сказал в интервью "России 24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что вернувшиеся работают. По словам Собянина, это видно по столичному бизнесу, потоку и многим другим вещам.

Ранее на ПМЭФ Владимир Путин рассказал о возвращении в страну примерно половины уехавших россиян.

До этого с подобным заявлением выступил помощник президента России Максим Орешкин. По его информации, уровень индекса социального оптимизма в РФ пребывает на рекордных многолетних максимумах. Вместе с этим он отметил важность сохранения этой тенденции.

В Госдуме создадут группу по изучению мер против уехавших россиян