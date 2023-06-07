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"Мой район. Навигатор": в Музее транспорта Москвы отреставрировали извозчичий экипаж

"Мой район. Навигатор": в Музее транспорта Москвы отреставрировали извозчичий экипаж

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В Музее транспорта Москвы специалисты отреставрировали извозчичий экипаж с кузовом типа фаэтон. Такие дрожки перевозили пассажиров в России с середины XVIII века до 1940-х годов.

Мастера восстановили все мягкие элементы пролетки: кожаный диван, сиденье извозчика. Они заново собрали подъемный механизм так называемого капюшона, а также отремонтировали и колеса экипажа. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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