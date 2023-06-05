"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о городской усадьбе Гагариных

Москвичам рассказали о городской усадьбе Гагариных, в здании которой два века назад располагалась больница, а сейчас там вручают государственные награды и проводят официальные встречи.

Эта усадьба является настоящим дворцом в стиле классицизма, который был построен в 1790 году по проекту архитектора Матвея Казакова. Сейчас усадьбу Гагариных занимает Мосгордума.

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