Портал "Узнай Москву" подготовил маршрут к 150-летию архитектора Алексея Щусева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения архитектора Алексея Щусева, в честь этого события на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный его работам. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в прогулочный маршрут вошли восемь остановок, они продемонстрируют ключевые работы Щусева.

"Работы Алексея Щусева можно найти в Италии, Молдавии, Грузии, Узбекистане, однако именно Москва стала для него своеобразным театром архитектурных действий. Здесь он создал свои самые яркие шедевры", – говорится в сообщении.

Как добавили в департаменте, маршрут москвичи и гости столицы могут пройти как на самом портале, так и в мобильном приложении. Также граждане могут воспользоваться интерактивной картой, чтобы узнать больше подробностей и фактов о каждом здании.

Отправной точкой в прогулке является Казанский вокзал. Осенью 1911 года Щусев победил в закрытом конкурсе и начал проектировать здание на Комсомольской площади. Подчеркивается, что вокзал стал символом связи между Европейской Россией и Азией.

Следующей остановкой станет станция Кольцевой линии метро "Комсомольская". Оформление станции было посвящено победе СССР в Великой Отечественной войне. Отмечается, что за проект станции Щусева посмертно наградили Сталинской премией второй степени.

Еще одним пунктом в маршруте стало здание наркомата земледелия, которые было построено в период с 1928 по 1922 год. Здание было размещено так, что заняло весь квартал, а также оно было украшено часами с двойным циферблатом. В данный момент в нем располагается министерство сельского хозяйства РФ.

Горожане смогут изучить дом артистов Московского художественного театра (МХТ). В 1927 году режиссер МХТ Константин Станиславский предложил архитектору стать сценографом, что привело к появлению многоквартирного дома, который был построен за один год.

В 1924 году спустя несколько дней после того, как стало известно о смерти Владимира Ленина, на Красной площади появилась временная деревянная усыпальница, построенная по проекту Щусева. Разработанный им же каменный мавзолей был построен только к 1930-м годам. Щусев смог вписать строение в архитектуру Кремля и его москвичи также смогут посетить в рамках проекта.

В заключение горожане смогут посмотреть на дом архитектора, где он прожил около 30 лет – прогулочный маршрут подойдет к концу у Дома академиков на Ленинском проспекте.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что портал "Узнай Москву" создал рейтинг популярных мест города. По словам мэра, в топ вошли сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово и Кусково, а также музей-заповедник "Коломенское".

