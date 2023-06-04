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Московские парки обновили свою культурно-познавательную программу к лету

Московские парки обновили свою культурно-познавательную программу к лету

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Столичные парки обновили к лету свою культурно-познавательную программу. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На территории зеленых зон откроются спортивные секции, театральные и танцевальные кружки, пройдут лекции и творческие занятия. Например, можно будет поговорить о литературе или порисовать с натуры. Участвовать могут желающие любого возраста, но на некоторые события нужно заранее регистрироваться на сайтах или в соцсетях площадок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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