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"Мой район. Навигатор": в Москве достраивают Сабуровский мост

"Мой район. Навигатор": в Москве достраивают Сабуровский мост

"Мой район. Навигатор": в Москве достраивают Сабуровский мост

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В Москве достраивают Сабуровский мост, который свяжет между собой два округа столицы – Юго-Восточный и Южный. В этих округах проживают более трех миллионов человек. Транспортный объект соединит районы Печатники и Москворечье-Сабурово.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, Сабуровский мост является важным элементом участка Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до Курьяновского бульвара.

Мост находится на финальной стадии. Общая строительная готовность составляет 85%. На данном участке кроме этого моста строится еще развязка на Каширском шоссе, четырех уровневая развязка, которая развяжет и позволит соединить Каширское шоссе с Московским скоростным диаметром.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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