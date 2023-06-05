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"Мой район. Навигатор": в Москве достраивают Сабуровский мост

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В Москве достраивают Сабуровский мост. Он свяжет между собой два округа столицы – Юго-Восточный и Южный, там проживают более трех миллионов человек. Транспортный объект соединит районы Печатники и Москворечье-Сабурово.

Мост строится от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской. После открытия этот объект окажется очень востребованным и существенно улучшит транспортную ситуацию. Москвичи будут тратить меньше времени на дорогу.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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