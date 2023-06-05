"Мой район. Навигатор": в Москве достраивают Сабуровский мост

В Москве достраивают Сабуровский мост. Он свяжет между собой два округа столицы – Юго-Восточный и Южный, там проживают более трех миллионов человек. Транспортный объект соединит районы Печатники и Москворечье-Сабурово.

Мост строится от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской. После открытия этот объект окажется очень востребованным и существенно улучшит транспортную ситуацию. Москвичи будут тратить меньше времени на дорогу.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".