"Мой район. Навигатор": строительство развязки на Липецкой улице идет круглосуточно

Сергей Собянин поручил ускорить процесс реконструкции развязки на пересечении автомобильного кольца МКАД и Липецкой улицы. Его завершат до конца 2023 года.

Изначально достроить этот участок планировали в следующем году. На сегодняшний день строительство идет круглосуточно. На данном участке возведут семь путепроводов, тоннель и съезды. Новая развязка улучшит ситуацию на магистрали.

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