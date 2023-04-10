Дублер МКАД запустят в ТиНАО в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая будет дублером МКАД в ТиНАО, завершат в 2026 году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на сегодняшний день готовность трассы оценивается в две трети. По словам заместителя мэра, в настоящее время готовы три участка дороги, которые протягиваются от Киевского до Калужского шоссе, от Калужского шоссе до транспортно-пересадочного узла "Столбово", от Боровского до Киевского шоссе.

"Недавно мы начали строить последний участок магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Этот 14-километровый отрезок станет сложнейшим на трассе", – указал он.

Бочкарев добавил, что в 2023 году в ТиНАО будут возведены более 30 километров дорог, включая Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, дублер Боровского шоссе, дорожные сети Троицка и поселения Мосрентген.

Ранее Сергей Собянин поручил генподрядчику ускорить реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы на юге Москвы. По его словам, реконструкция объекта улучшит транспортную ситуацию на МКАД.

Собянин сообщил о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

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