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02 апреля, 08:50

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"Мой район. Навигатор": в ТиНАО прошли учения по борьбе с паводками

"Мой район. Навигатор": в ТиНАО прошли учения по борьбе с паводками

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В ТиНАО прошли традиционные учения в борьбе с паводками. Пожарные, спасатели, коммунальщики – более 500 человек вышли на тренировку. В их распоряжении было 170 единиц техники: вертолеты экстренной авиации, беспилотники, аэролодки и суда на воздушной подушке.

Для проведения учений разработали тактику. По сценарию, подтопило поселение Вороновское. Вода перелилась через плотину пруда, а рядом 83 дачных участка. По легенде учений, они оказались в зоне паводка. Специалисты отработали, как будут организовывать переправу и эвакуировать жителей. А также тренировались возводить дамбы, чистить русла рек от мусора и оперативно восстанавливать транспортную инфрастуктуру.

Благодаря учениям спасатели разрабатывают новые методы борьбы с паводками и испытывают современную технику.

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