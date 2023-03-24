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"Мой район. Навигатор": начались работы в природном парке "Яуза"
Природный парк "Яуза", расположенный на севере Москвы, в этом году продолжат обновлять. Уже начались работы у пруда. Там строители приступили к монтажу настилов для экотроп со смотровыми площадками.
Однако в пойме реки растут краснокнижные растения, их нельзя вытаптывать. Чтобы не навредить природе, площадку для отдыха специально приподняли над землей.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор