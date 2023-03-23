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"Мой район. Навигатор": Москва заключила крупнейший контракт на поставку электробусов

"Мой район. Навигатор": Москва заключила крупнейший контракт на поставку электробусов

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Столица заключила крупнейший контракт на поступку экологически чистого транспорта в Европе. В ближайшие два года в городе появится еще тысяча электробусов. Это инновационный транспорт на электрической тяге, который ездит по столичным дорогам с 2018 года. Электробус не привязан к контактной сети – он заряжается на конечных остановках и в парках.

Город продолжает развивать экологичный транспорт и закупает современные электробусы российского производства у "КамАЗа". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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