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22 марта, 22:25

Транспорт

"Мой район. Навигатор": 252 современных эскалатора установлено на станциях БКЛ

"Мой район. Навигатор": 252 современных эскалатора установлено на станциях БКЛ

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На станциях БКЛ метро установлено 252 современных эскалатора. Рекордсмен по количеству эскалаторов на восточном участке – станция "Печатники", там их 17 штук. Они связывают три уровня станции и помогают пассажирам пересаживаться на другие направления – Люблинско-Дмитровскую линию метро и МЦД-2.

Если сложить длину всех эскалаторов на Большой кольцевой линии, то эта величина будет в 15 раз больше, чем высота главного здания МГУ, а суммарная длина всех эскалаторов составляет более семи километров. Самый длинный подъемник – 130 метров – находится на станции "Марьина Роща".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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