17 марта, 23:10Транспорт
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самых востребованных станциях БКЛ
Станции "Текстильщики", "Каширская" и "Сокольники" стали самыми востребованными после полного открытия Большой кольцевой линии (БКЛ).
Всего же проехать по БКЛ и оценить все ее преимущества уже успели более 6 миллионов пассажиров. Причем в 70 процентах случаев они пересаживались на БКЛ с других линий. Из-за этого многие станции подземки разгрузились до 30 процентов. Поездки по БКЛ для москвичей не только удобны, но и комфортны.
Об этом – в сюжете "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор