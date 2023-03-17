"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самых востребованных станциях БКЛ

Станции "Текстильщики", "Каширская" и "Сокольники" стали самыми востребованными после полного открытия Большой кольцевой линии (БКЛ).

Всего же проехать по БКЛ и оценить все ее преимущества уже успели более 6 миллионов пассажиров. Причем в 70 процентах случаев они пересаживались на БКЛ с других линий. Из-за этого многие станции подземки разгрузились до 30 процентов. Поездки по БКЛ для москвичей не только удобны, но и комфортны.

Об этом – в сюжете "Мой район. Навигатор".

