"Мой район. Навигатор": новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2 открылся в столице

Жителям столицы стали доступны станция БКЛ "Марьина роща" и одноименная платформа МЦД-2. Она входит в крупнейший на северо-востоке столицы транспортный хаб.

С вокзала можно быстро перейти на Большую кольцевую и Люблинско-Дмитровскую линию метро. Например, за счет пересадки на метро можно в 1,5 раза быстрее доехать до Сокольников и Сретенского бульвара. Скоро на этом вокзале появится возможность пересесть и на будущую линию МЦД-4. На данный момент идет строительство второй платформы.

По прогнозам, почти 6 тысяч человек в сутки будут пользоваться новым пригородным вокзалом Марьина Роща МЦД-2. Общая площадь вокзала составляет 6,5 тысячи квадратных метров.

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