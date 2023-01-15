"Мой район. Навигатор": рекордное количество осадков выпало в Москве в декабре

Первый месяц зимы в Москве стал рекордным по количеству осадков. Снег из города вывозят до сих пор. Всего к 31 декабря выпало 129 миллиметров осадков.

Измерения в столице ведутся с конца XIX века, но такого синоптики еще не фиксировали. А в начале январе между тем толщина снежного покрова увеличилась еще на 29 сантиметров, что тоже превышает норму.

Снег в Москве топят на специальных снегосплавных пунктах. Там он превращается в воду, проходит очистку и отправляется в коллекторы, через которые попадает на очистные сооружения.

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