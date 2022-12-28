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"Мой район. Навигатор": традиционная галерея из дизайнерских елок открылась в столице

"Мой район. Навигатор": традиционная галерея из дизайнерских елок открылась в столице

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Традиционная галерея из дизайнерских елок открылась рядом с ЦУМом на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество". Тема этого года – "Великая Россия: Наука. Культура. Спорт".

В проекте приняли участие начинающие художники и студенты творческих вузов. Они оригинально подошли к раскрытию темы. Например, одна из елок украшена десятками маленьких щелкунчиков. А другая посвящена Тверской улице: на дереве можно увидеть и вывески, и элементы архитектуры – фасады самых известных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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