"Мой район. Навигатор": традиционная галерея из дизайнерских елок открылась в столице

Традиционная галерея из дизайнерских елок открылась рядом с ЦУМом на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество". Тема этого года – "Великая Россия: Наука. Культура. Спорт".

В проекте приняли участие начинающие художники и студенты творческих вузов. Они оригинально подошли к раскрытию темы. Например, одна из елок украшена десятками маленьких щелкунчиков. А другая посвящена Тверской улице: на дереве можно увидеть и вывески, и элементы архитектуры – фасады самых известных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".