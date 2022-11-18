"Мой район. Навигатор": около 250 новых парковок появятся в Москве до конца года

До конца 2022 года в Москве появятся около 250 новых парковок. Их организуют для местных жителей, чтобы они могли оставлять машину неподалеку от дома.

Количество подобных парковочных мест растет с каждым годом. С начала 2022 года было организовано уже более 500 специальных мест. Всего в городе есть более 1 800 подобных парковочных мест для жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.