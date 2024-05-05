НАТО установила красные линии для вмешательства в конфликт на Украине

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Североатлантический альянс без официальных объявлений установил две красные линии, пересечение которых может поспособствовать вовлечению стран НАТО в конфликт на Украине. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Уточняется, что в данный момент альянс рассматривают возможные планы действий и не планируют отправлять войска на Украину.

Первая линия означает прямое или косвенное вмешательство третьей страны в происходящее. Кроме того, в НАТО не исключили возможное прямое вовлечение Белоруссии, так как белорусско-украинская граница "протяженная и уязвимая".

Они также отметили, что ВС РФ могут совершить прорыв на северо-запад, который, в свою очередь, создаст коридор между Киевом и Белоруссией.

Вторая линия предполагает возможную военную провокацию с Польшей или Прибалтикой, а также активные действия против Молдавии.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО всерьез готовится к конфликту с РФ. По ее словам, об этом откровенно говорят и высокопоставленные натовские представители, в частности, глава Военного комитета Альянса Роберт Бауэр и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.