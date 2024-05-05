"Россия-1": Путин до церемонии инаугурации проведет встречу с кабмином

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Владимир Путин в ближайшее время, еще до своей инаугурации, запланированной на 7 мая, проведет заключительную встречу с правительством. Об этом сообщается в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Отмечается, что российский лидер подведет итоги работы кабмина под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. После инаугурации президента правительство сложит с себя полномочия.

Помимо этого, 8 мая в Москве состоится саммит Евразийского экономического союза, президент РФ будет принимать зарубежных коллег, рассказали в программе.

Ранее стало известно, что российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию инаугурации Путина 7 мая. В сетке вещания указано, что церемония вступления российского президента в должность пройдет с 12:00 до 13:00.