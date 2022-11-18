В ЛНР заявили о переходе ВСУ от атаки к обороне

Фото: Минобороны РФ

Бойцы ВСУ выдыхаются на некоторых участках в Луганской Народной Республике (ЛНР) и переходят к обороне, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.



"Это свидетельствует о том, что исчерпаны некоторые резервы и есть физическая усталость", – сказал Марочко в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что ВСУ предпринимают попытки штурмовать север ЛНР уже почти месяц.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что под контролем ВС РФ находится 99% территории республики. При этом Киев контролирует три населенных пункта, среди которых Белогоровка. По его словам, в направлении республики идет концентрация личного состава и техники ВСУ.

Кроме того, российские военные в результате упорных боев освободили Павловку в ДНР. Сообщалось, что взятие этого населенного пункта открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.



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