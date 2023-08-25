Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Культура

"Юмор на все времена": Михаил Светин

"Юмор на все времена": Михаил Светин

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Секрет успеха этого актера кроется исключительно в его врожденном таланте. Он никогда не учился в театральном вузе, но шел к своей цели быть актером, причем комедийным. Человек несгибаемой воли и невероятной харизмы – Михаил Светин.

Почему он передумал быть учителем музыки и решил стать актером? Как Светин делал замечания самому Аркадию Райкину и какую схему провернул, чтобы попасть в труппу его театра? Как любил подшучивать над коллегами? И почему Светин про фильм Георгия Данелии "Афоня" говорил, что это трагедия и грусть всей его жизни?

Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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