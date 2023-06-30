Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:50

Культура

"Юмор на все времена": Михаил Мишин

"Юмор на все времена": Михаил Мишин

"Техно": представлен мотожилет со встроенной подушкой безопасности

Более 40 музыкальных выступлений пройдет в Измайловском парке столицы летом

Мелодрама "Личная жизнь" вышла в российский прокат

Медиафестиваль "Твоя Москва" откроется 1 июля в "Музеоне"

Изображение древней пиццы на фреске нашли в Помпеях

Выставка фотографа Берменьева открылась в Музее современной истории России

Тематический поезд под названием "Крым. Новороссия. Россия" запустили в метро Москвы

"Звезды советского экрана": деловая женщина в легендарных советских фильмах

Новости часа: Путин призвал проводить политику по продвижению отечественных брендов

В программе речь пойдет о писателе-сатирике, актере Михаиле Мишине. Михаил окончил Ленинградский электротехнический институт по направлению "электрооборудование судов". Он даже успел поработать по специальности — четыре года был инженером в ЦНИИ судовой электротехники и технологии.

Но как он смог стать популярным писателем-сатириком? Почему он обиделся на Райкина, почему Мишину платили меньше, чем Альтову и как он влюбился в Татьяну Догилеву? Об этом – в программе "Юмор на все времена".

Читайте также
Программа: Юмор на все времена
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика