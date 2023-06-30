"Юмор на все времена": Михаил Мишин

В программе речь пойдет о писателе-сатирике, актере Михаиле Мишине. Михаил окончил Ленинградский электротехнический институт по направлению "электрооборудование судов". Он даже успел поработать по специальности — четыре года был инженером в ЦНИИ судовой электротехники и технологии.

Но как он смог стать популярным писателем-сатириком? Почему он обиделся на Райкина, почему Мишину платили меньше, чем Альтову и как он влюбился в Татьяну Догилеву? Об этом – в программе "Юмор на все времена".