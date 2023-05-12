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"Юмор на все времена": Евгений Леонов

"Юмор на все времена": Евгений Леонов

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Ведущий Аркадий Инин в программе "Юмор на все времена" рассказывает о юморе, комедийных артистах, которых любили и продолжают любить миллионы людей. В этом выпуске речь пойдет о человеке, которого просто обожали, причем и взрослые, и дети.

Образы, которые он воплотил на экране вызывали только положительные эмоции, симпатию и даже умиление. Это актер с неповторимым голосом и добродушным лицом – Евгений Леонов. В творческой биографии этого артиста нашлось много забавных и даже курьезных историй, на целую книгу, которую впоследствии Евгений Леонов и написал.

Почему актер был очень требователен к себе, и даже если режиссер сказал: "Стоп, снято!", Евгений просил еще один дубль? Почему Леонов не гримировался? И что больше всего ценил в жизни?

Подробнее – в программе "Юмор на все времена".

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Программа: Юмор на все времена
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