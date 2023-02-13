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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Лето – это маленькая жизнь...". Олег Митяев

"Тайны нашей эстрады": "Лето – это маленькая жизнь...". Олег Митяев

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На советской эстраде самодеятельные артисты с гитарой появлялись нечасто. Их там просто не ждали, но тренер по плаванию Олег Митяев легко занял свое место среди профессионалов, хотя идти в артисты никогда не собирался.

Как челябинский школьник без учителей осваивал музыкальную грамоту? Чем привлекал своих первых слушателей поющий спортсмен с гитарой? И каким образом квартирный вопрос повлиял на карьеру Олега Митяева? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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