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Французские фильмы о любви покажут в кинотеатрах "Москино" ко Дню святого Валентина. Об этом сообщается на сайте сети.

"День всех влюбленных – хороший повод посмотреть кино с романтичным флером. Французские фильмы отличаются особым языком любви и проникновенностью. В программе киноленты, где не стесняются сентиментальности, ненавязчиво учат преодолевать жизненные трудности и рассказывают захватывающие истории любви и страсти", – отметили в "Москино".

В кинотеатре "Космос" пройдет показ фильма "Нежность", где в центре повествуется история любви Натали и Маркуса, а в кинозале "Салют" можно будет увидеть картину "Пена дней", которая рассказывает о влюбленных в фантастическом мире. Кинотеатр "Искра" представит ленту "Любовь на кончиках пальцев", где секретарша ради начальника участвует в турнире по машинописи.

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Посмотреть полный список кинокартин и сеансов можно на сайте сети "Москино".

Ранее сообщалось, что на колесе обозрения "Солнце Москвы" появятся романтические кабины ко Дню святого Валентина. Влюбленные смогут посмотреть на город с высоты и сделать праздничные фотографии. Также для гостей проведут развлекательную программу.

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