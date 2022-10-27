"Тайны нашей эстрады": "Взойду на трон любой ценой!". Долина против Отиевой

Две молодые амбициозные певицы. Две южанки в столице. Две поклонницы джаза. У Ларисы Долиной и Ирины Отиевой действительно было очень много общего. Они не раз демонстрировали взаимное расположение и вместе появлялись в кадре. Даже песни они делили напополам.

Но титул главной советской джазовой певицы мог принадлежать только одной. И каждая готова была драться за него до победного. Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".