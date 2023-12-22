"Вот это любовь": Юрий Визбор и Евгения Уралова

Евгения Уралова сидела в темном просмотровом зале киностудии "Мосфильм". Только что она прошла пробы в картину "Июльский дождь" и ее пригласили посмотреть рабочие съемки претендентов на другие роли. Вдруг на экране она увидела мужчину с гитарой. "Юрий Визбор", – представил его режиссер. "Вам, кстати, предстоит играть вместе".

Через несколько дней состоялась встреча Евгении и Юрия. Актриса приехала на киностудию и, как только увидела барда, бросилась ему на шею с криком: "Мы будем вместе сниматься!". Сама от себя такого не ожидала. Оказалось, что Юрий все это время не выходил у нее из головы.

Чем Юрий Визбор привлек внимание Евгении Ураловой? Как развивались отношения пары? Подробнее – в программе "Вот это любовь".