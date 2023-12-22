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Новости

22 декабря, 23:50

Культура

"Вот это любовь": Георгий Менглет и Нина Архипова

"Вот это любовь": Георгий Менглет и Нина Архипова

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Весна 1954 года – в Театре Сатиры переполох. Заболела актриса, и в спектакль "Где эта улица, где этот дом" срочно ввели другую – Нину Архипову. Партнер по сцене Георгий Менглет разволновался: на репетиции времени нет, новенькая не успеет выучить текст.

Во время показа он внимательно наблюдал за Ниной: видел, как та путается в репликах, но держится – даже виду не подает. Георгий был поражен ее силой духа и талантом. Раньше он не замечал Нину – теперь же думал только о ней. Подробнее – в программе "Вот это любовь".

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