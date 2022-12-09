"Вот это любовь": Александра Пахмутова и Николай Добронравов

Их свела "Пионерская зорька", так называлась детская радиопередача, куда поэта Николая Добронравова пригласили, чтобы он написал песню в союзе с начинающим композитором Александрой Пахмутовой. Когда он увидел своего соавтора, то смутился: девушка была ниже его на две головы – всего 149 сантиметров. Но стоило Николаю услышать ее музыку, как он мгновенно понял, что рост маленький, зато талант гигантский.

Добронравов сразу почувствовал, что ему не хочется с ней расставаться, поэтому и пригласил девушку на свидание, потом еще на одно. Она не скрывала – его чувства взаимны. Влюбленные подолгу гуляли по Москве, дарили друг другу приятные подарки. В тот период Николай Добронравов играл в театре и часто приглашал Александру Пахмутовау на спектакли со своим участием. Коллеги Добронравова, зная о том, что в зале сидит его возлюбленная, старались побыстрее отыграть спектакль, чтобы отпустить его к ней и дать больше времени на романтические прогулки по вечерней столице.

Об этом – в программе "Вот это любовь".