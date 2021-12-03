"Вот это любовь!": Сергей Герасимов и Тамара Макарова

В сумасшедшие и динамичные 20-е годы она лучше всех в Ленинграде танцевала чарльстон. Еще бы, ведь Тамара Макарова – дочка белого офицера – в свое время дни напролет проводила у станка в балетной школе, мечтала поступить в Мариинку. Но в итоге оказалась в актерской мастерской. Там то ее, кружащуюся в модном танце и приметил Сергей Герасимов.
Сам же он на девушку должного впечатления не произвел. Она знала, что с кем-с кем, а с Сергеем заводить роман себе дороже. Он много снимался в немом кино, и успел заработать репутацию сердцееда.
Спустя год судьба вновь свела Тамару и Сергея. На этот раз на одной съемочной площадке. Оба играли главные роли в фильме "Чужой пиджак". Она получше присмотрелась к своему партнеру и поняла: его экранные образы и репутация имеют мало общего с реальностью. Об этом – в программе "Вот это любовь!".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: