"Вот это любовь!": Сергей Герасимов и Тамара Макарова

В сумасшедшие и динамичные 20-е годы она лучше всех в Ленинграде танцевала чарльстон. Еще бы, ведь Тамара Макарова – дочка белого офицера – в свое время дни напролет проводила у станка в балетной школе, мечтала поступить в Мариинку. Но в итоге оказалась в актерской мастерской. Там то ее, кружащуюся в модном танце и приметил Сергей Герасимов.

Сам же он на девушку должного впечатления не произвел. Она знала, что с кем-с кем, а с Сергеем заводить роман себе дороже. Он много снимался в немом кино, и успел заработать репутацию сердцееда.

Спустя год судьба вновь свела Тамару и Сергея. На этот раз на одной съемочной площадке. Оба играли главные роли в фильме "Чужой пиджак". Она получше присмотрелась к своему партнеру и поняла: его экранные образы и репутация имеют мало общего с реальностью. Об этом – в программе "Вот это любовь!".