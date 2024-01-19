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19 января, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Королева бензоколонки"

"Звезды советского экрана": "Королева бензоколонки"

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В 1963 году вышла советская комедия "Королева бензоколонки", где центральная роль досталась Надежде Румянцевой. Глядя на ее забавный берет и рабочий комбинезон, девушки, еще вчера мечтавшие стать актрисами, теперь задумывались о других профессиях.

Почему режиссер не хотел утверждать Надежду Румянцеву на главную роль в комедии "Королева бензоколонки"? За что она чуть не убила своего партнера Юрия Белова? Как Александр Хвыля упал с мотоцикла? И зачем съемочную площадку посетила милиция? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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