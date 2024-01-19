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19 января, 08:45

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Сергей Собянин рассказал о популярных пассажирских сервисах метро

Сергей Собянин рассказал о популярных пассажирских сервисах метро

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Около 70 тысяч человек сопроводили в метро сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров. Как напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, этот сервис работает в столичной подземке уже более 10 лет.

По словам мэра, популярны и другие сервисы, действующие в метро. Более чем на 30 станциях работают стойки "Живое общение", где горожанам и гостям столицы помогают построить маршрут и отвечают на любые вопросы о метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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