"Звезды советского экрана": песни из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Июль 1973 года. Пока поклонники Леонида Гайдая считают дни до премьеры комедии "Иван Васильевич меняет профессию", заядлые модницы спешат в киоски "Союзпечать" за свежим выпуском журнала "Советский экран".

Платье морковного цвета длиной выше колена, в которое одета актриса Наталья Селезнева, пошил модельер Вячеслав Зайцев. И этот наряд явно станет главным хитом предстоящего сезона, а песня, которую поет героиня актрисы, – шлягером на все времена. Ноты к песне "Звенит январская вьюга" по традиции опубликовали в конце выпуска.

Что заинтересовало Леонида Гайдая в поведении певицы во время записи фонограммы к фильму "Иван Васильевич меняет профессию"? Как Леонид Куравлев пошутил над режиссером прямо в кадре? Куда пропал Жорж Милославский в конце фильма? За что Гайдай был обижен на Владимира Высоцкого? И к какой песне из предыдущих фильмов Гайдая есть отсылка в комедии о похождениях Ивана Грозного в современной Москве?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".