"Звезды советского экрана": советские люди тоже любили фантастику

Август 1984 года. Вышел в продажу свежий выпуск журнала "Советский экран". В нем выделялась статья под названием "Приключение... Фантастика...". Увидев эти два слова на развороте, любители кино затаили дыхание.

Как отечественным режиссерам удалось покорить космос? Как на съемках фильма "Солярис" напугали японскую делегацию? Каким образом съемочная группа "Москва-Кассиопея" получила допуск в "Звездный городок"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".