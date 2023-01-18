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Культура

"Звезды советского экрана": любовные треугольники на съемочной площадке

"Звезды советского экрана": любовные треугольники на съемочной площадке

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Июнь 1977 года выдался для отечественных киноманов удивительно жарким. Журнал "Советский экран" решил поговорить с читателями о любви в статье "И что она в нем нашла?!". В ней рассказывалось о сложностях, с которыми сталкиваются актеры во время съемок любовных сцен. Оказалось, что раздеваться перед камерой и страстно целоваться с малознакомыми людьми – не самое трудное, что выпадает на долю актера.

Можно ли сыграть большое чувство без любви? А что делать, если все зашло еще дальше, и отношения за кадром приобретают очертания треугольника? Из-за чего случился простой в кинокарьере Нонны Мордюковой? Чей портрет висел над кроватью у Нины Дорошиной? За что Михаил Козаков отомстил Владимиру Кореневу во время съемок фильма "Человек-амфибия"? Почему Леонид Гайдай не дал Наталье Варлей озвучить "Кавказскую пленницу"? Из-за чего Ия Саввина недолюбливала Елену Кореневу? И что разрушило отношения Михаила Козакова и Анастасии Вертинской?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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