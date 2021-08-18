"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Андрея Кончаловского

В декабре 1987 года в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась необычная премьера. Фильм "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" был снят в далеком 1966 году, но тогда его не выпустили в прокат по соображениям цензуры. Многочисленные сокращения и переделки не спасли.

Через два десятка лет режиссер Андрей Кончаловский, живший тогда в США, приехал в Москву, восстановил фильм в первоначальном виде и, наконец, представил зрителю. После премьеры режиссер дал интервью журналу "Советский экран", которое опубликовали в апрельском номере следующего года.

Вспоминали лучшие его фильмы, которые прославили режиссера в СССР в 70-е. Зачем Андрей Кончаловский выкрал Наталью Аринбасарову? Почему главный герой фильма про Асю Клячину хватал режиссера за грудки? И в чем обвинял Кончаловского поэт Евгений Евтушенко? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".