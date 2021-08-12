"Звезды советского экрана": Владимир Высоцкий и Марина Влади

В начале 1988 года к 50-летию Владимира Высоцкого впервые в СССР журнал "Советский экран" опубликовал фрагменты книги Марины Влади "Владимир, или прерванный полет".

Жена Высоцкого вела с ушедшим в мир иной мужем долгую и откровенную беседу. С особым чувством она рассказывала о последней кинороли Владимира: "Ты говоришь, что Пушкин – это пример для тебя. Он обладал всеми достоинствами, которые ты сам хотел бы иметь. Твоя последняя роль Дон Гуан в "Каменном госте" Пушкина. Он твой брат по страданиям…".

Как случилось, что Высоцкий выбрал Марину Влади в жены заочно? Куда он пропал со съемок "Хозяина тайги"? И какую песню из фильма посвятил жене? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".