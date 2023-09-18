"Тайны кино": Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Ролан Быков

Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Ролан Быков – каждый из этих режиссеров примерял на себя роль актера по разным причинам. Но каждое появление в кадре знаменитых советских кинематографистов всегда было огромным наслаждением для зрителей.

Что заставило Эльдара Рязанова сняться в ленте "О бедном гусаре замолвите слово"? В каких ролях Леонид Гайдай высмеял собственные недостатки? Из-за чего Ролан Быков едва не погиб на съемках картины "Айболит 66"? И зачем большие режиссеры так часто играли в своих фильмах совсем маленькие роли?

Об этом – в программе "Тайны кино".