"Тайны кино": "Жизнь Клима Самгина"

Имя Клим Самгин знакомо многим, но большинство узнали об этом удивительном и неоднозначном герое не из романа Максима Горького "Жизнь Клима Самгина", а из одноименной картины Виктора Титова.

Что помогло режиссеру выпустить масштабный телевизионный проект? Где он нашел своего Клима Самгина? Чем Андрея Руденского пугали во время съемок картины? Какое ноу-хау изобрел режиссер Титов? И как снимались сложные массовые сцены?

Об этом – в программе "Тайны кино".