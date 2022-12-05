"Тайны кино": "Трембита", "Приключения Электроника", "Вас вызывает Таймыр"

"Обаяние – это 50% успеха!" – говорил великий театральный режиссер Константин Станиславский. Народный артист СССР Евгений Весник добавлял, что остальные 50% – наблюдательность. Сам Евгений Яковлевич, несомненно, и первым качеством обладал, и всю жизнь развивал второе.

Чья манера легла в основу образа учителя математики из фильма "Приключения Электроника"? Когда и почему Евгений Весник жил в Америке и Германии? Как велосипедные трюки вывели артиста на большую сцену? И какую роль в жизни Евгения Яковлевича играло кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".