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09 сентября 2020, 12:00

Общество

"Тайны кино": "Карьера Димы Горина"

"Тайны кино": "Карьера Димы Горина"

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12 июня 1961 года на советские экраны вышел полнометражный фильм режиссеров Фрунзе Довлатяна и Льва Мирского "Карьера Димы Горина". На главную мужскую роль в картину пробовались Виктор Сергачев, Роман Вильдан, Анатолий Адоскин, однако режиссеры предпочли им Александра Демьяненко – худого интеллигентного парня в очках с добрыми и наивными глазами. Именно таким, по задумке создателей фильма, и должен был быть главный герой.

Как молодой актер начинал свой творческий путь? Почему Татьяна Конюхова отказывалась сниматься в "Карьере Димы Горина"? Чье место занял Владимир Высоцкий в этой картине? И как Александр Демьяненко сыграл свою первую главную роль? Об этом – в программе "Тайны кино".

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