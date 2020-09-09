"Тайны кино": "Карьера Димы Горина"

12 июня 1961 года на советские экраны вышел полнометражный фильм режиссеров Фрунзе Довлатяна и Льва Мирского "Карьера Димы Горина". На главную мужскую роль в картину пробовались Виктор Сергачев, Роман Вильдан, Анатолий Адоскин, однако режиссеры предпочли им Александра Демьяненко – худого интеллигентного парня в очках с добрыми и наивными глазами. Именно таким, по задумке создателей фильма, и должен был быть главный герой.

Как молодой актер начинал свой творческий путь? Почему Татьяна Конюхова отказывалась сниматься в "Карьере Димы Горина"? Чье место занял Владимир Высоцкий в этой картине? И как Александр Демьяненко сыграл свою первую главную роль? Об этом – в программе "Тайны кино".