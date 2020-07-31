Сергей Гармаш покинул "Современник" – СМИ

Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в учреждении.

Как рассказал собеседник информагентства, Гармаш рассказал о своем решении на закрытом собрании труппы. При этом причины ухода артист представил в открытом письме.

В обращении Гармаш указывает на то, что смерть художественного руководителя "Современника" Галины Волчек спровоцировала чудовищную ситуацию в театре.

"Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу", – написал актер.

По словам Сергея Гармаша, на уход из театра его также сподвигло то, что в "Современнике" неуважительно относятся к ветеранам труппы.

Как заявил один из актеров театра, Александр Берда, он "уважает позицию" Гармаша.

"Да, ушел. И очень красиво ушел. Письмо открытое он нам разослал. Это его позиция, я ее уважаю. Он не потеряется и будет много работать, я знаю", – заявил артист.

Сергей Гармаш работал в театре "Современник" с 1984 года, когда окончил обучение в школе-студии МХАТ.

