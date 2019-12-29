В Москве простились с Галиной Волчек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Прощание с Галиной Волчек завершилось в театре "Современник". Ее проводили в последний путь аплодисментами.

Похороны на Новодевичьем кладбище запланированы на 14:00. Ее похоронят рядом с режиссером Марком Захаровым. Там же находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого.

Проститься с Волчек пришли вице-премьер России Ольга Голодец, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, экс-министр культуры России Михаил Швыдкой, директор Большого театра Владимир Урин, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, артисты Сергей Гармаш, Михаил Ефремов, Ингеборга Дапкунайте, Владимир Машков, шоумен Максим Галкин, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и другие.

"...Казалось, что Галина Борисовна будет с нами. Ее оптимизм, жизнелюбие и стремление работать, оно удивительное. Она умела вести за собой в искусстве, она обладала исключительной гражданской и творческой позицией", – сказала Голодец.

Тарасова подчеркнула, что Волчек была добродушным и умным человеком, что она любила людей.

"Спасибо тебе за мою лично жизнь и жизнь миллионов других людей. Этот человек вошел в каждый дом. Это была великая и умнейшая женщина", – заявила она.

"Вот, смотрите, Галина Борисовна, зал, который даже не может вместить всех, кто хочет сюда войти. Так начинался "Современник", так он жил и так он будет жить", – отметил Сергей Гармаш.

В театре "Современник" проходит церемония прощания с Галиной Волчек



"Не вся семья здесь. Конечно, здесь должна была быть Алла Борисовна, но, скажу вам честно, Алла очень тяжело переживает эту утрату, у нее резко поднялось давление, и она физически не может находиться здесь", – признался Максим Галкин. По его словам, Волчек была очень волевым человеком.

"Галочка – это такой триплекс ее существа: талант, чувство и смелость. И это ее поступки, а не теоретическое пребывание... она не была затворницей, она была в этом мире, в этой жизни, она знала об этой стране все, и, приспосабливаясь, добивалась всего", – сказал худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт.

Владимир Машков отметил безграничную любовь Волчек к тем, кто ее окружал. "Бесконечно пусто и бесконечно одиноко. Спасибо, Галина Борисовна, за то, что с нами были, но вы с нами будете всегда", – заявил он.

Эрнст назвал ее второй мамой, отметил, что это не образ.

"Все уже сказали, какая она была актриса, режиссер, как она держала театр на себе. А я скажу, какая она была теплая, как она находила время интересоваться нами... Она была занята 24 часа в сутки делами театра, но она находила время транслировать свою любовь", – поделился он.

Театр поменял программу. Сегодня там будут играть спектакль "Три сестры", который был любимым у Волчек.

Художественный руководитель "Современника" скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. 24 декабря Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили воспаление легких.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".