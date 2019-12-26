Умерла худрук "Современника" Галина Волчек

Худрук "Современника" Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни
Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет, передает ТАСС. Информация о прощании станет известна позднее.
Председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский заявил, что память Волчек могут увековечить в столице. По его словам, если в комиссию обратятся с просьбой установить памятник, то ее рассмотрят.
"А тот, кто считает, что памятник необходимо поставить, должен обратиться", – цитирует Воскресенского Агентство "Москва".
Сергей Собянин выразил соболезнования родным Галины Волчек.
"Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким", – написал мэр в микроблоге в Twitter.
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер также прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР.
"Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан — Галина Борисовна Волчек. Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель… Крайне жаль. Это как удар по голове чем-то сильным и мощным", – цитирует его RT.
По словам Варшавера, Волчек была сильным человеком, любящим жизнь, актеров и умеющим делать многое.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму в адрес коллектива театра "Современник". Спикер верхней палаты парламента отметила, что будет с огромной теплотой вспоминать встречи, беседы и дружеское общение с Галиной Волчек.
24 декабря Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У нее диагностировали серьезное воспаление легких.
Состояние оценивали как стабильное. Данные о резком ухудшении опровергли, врачи надеялись на улучшение.
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.
В 1962 году актриса дебютировала в качестве театрального режиссера с постановкой пьесы Уильяма Гибсона "Двое на качелях".
В 1978 году Волчек первую из советских режиссеров пригласили в США в Хьюстон в театр "Аллей" поставить пьесу Михаила Рощина "Эшелон". После этого она работала в театрах Германии, Финляндии, Ирландии, Венгрии, Польши.
Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.
За годы работы в "Современнике" Волчек поставила более 30 спектаклей. Среди последних работ – "Вишневый сад", "Три товарища", "Три сестры", "Анфиса", "Заяц Love Story".
В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".
Волчек была секретарем Союза театральных деятелей России, депутатом Госдумы РФ второго созыва. В 2017-м ей присвоили звание Героя Труда РФ.
"За кулисами славы": Галина Волчек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: