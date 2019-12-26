Умерла худрук "Современника" Галина Волчек

Худрук "Современника" Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни

Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет, передает ТАСС. Информация о прощании станет известна позднее.

Председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский заявил, что память Волчек могут увековечить в столице. По его словам, если в комиссию обратятся с просьбой установить памятник, то ее рассмотрят.

"А тот, кто считает, что памятник необходимо поставить, должен обратиться", – цитирует Воскресенского Агентство "Москва".

Сергей Собянин выразил соболезнования родным Галины Волчек.

"Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер также прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР.

"Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан — Галина Борисовна Волчек. Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель… Крайне жаль. Это как удар по голове чем-то сильным и мощным", – цитирует его RT.

По словам Варшавера, Волчек была сильным человеком, любящим жизнь, актеров и умеющим делать многое.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму в адрес коллектива театра "Современник". Спикер верхней палаты парламента отметила, что будет с огромной теплотой вспоминать встречи, беседы и дружеское общение с Галиной Волчек.

24 декабря Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У нее диагностировали серьезное воспаление легких.

Состояние оценивали как стабильное. Данные о резком ухудшении опровергли, врачи надеялись на улучшение.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

В 1962 году актриса дебютировала в качестве театрального режиссера с постановкой пьесы Уильяма Гибсона "Двое на качелях".

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В 1978 году Волчек первую из советских режиссеров пригласили в США в Хьюстон в театр "Аллей" поставить пьесу Михаила Рощина "Эшелон". После этого она работала в театрах Германии, Финляндии, Ирландии, Венгрии, Польши.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.

За годы работы в "Современнике" Волчек поставила более 30 спектаклей. Среди последних работ – "Вишневый сад", "Три товарища", "Три сестры", "Анфиса", "Заяц Love Story".

В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по кинолентам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".

Волчек была секретарем Союза театральных деятелей России, депутатом Госдумы РФ второго созыва. В 2017-м ей присвоили звание Героя Труда РФ.