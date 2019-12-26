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Культура

26 декабря, 20:44

Собянин выразил соболезнования родным Галины Волчек

мэр Москвы Сергей Собянин утраты культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, скончавшейся на 87-м году жизни.

"Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

24 декабря Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У нее диагностировали серьезное воспаление легких.

Состояние оценивали как стабильное. Информацию о резком ухудшении опровергли, медики рассчитывали на улучшение.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.

В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по фильмам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".

"За кулисами славы": Галина Волчек

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