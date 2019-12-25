В "Современнике" опровергли резкое ухудшение состояния Волчек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация о резком ухудшении состояния художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь театра Елена Волкова.

"Наоборот, я разговаривала с ее помощницей, врачи говорят, что состояние сейчас стабилизировалось, и очень рассчитывают на улучшение", – сказала Волкова Агентству "Москва".

Об ухудшении состояния здоровья Волчек сообщил один из популярных телеграм-каналов.

В театре ранее сообщили, что ее состояние стабильное. В театре пояснили, что Волчек госпитализировали в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре.

Волчек была доставлена в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. По словам директора театра Игоря Павлова, у женщины диагностировали серьезное воспаление легких.

Галина Волчек прославилась фильмами "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум". Пост художественного руководителя театра "Современник" она заняла в 1989 году, а до этого работала ведущим режиссером труппы.

