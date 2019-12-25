Состояние Галины Волчек остается стабильным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко

Состояние художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек стабильное. Об этом говорится на сайте театра.

"По словам врачей, ситуация стабильная. Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе", – говорится в сообщении.

В театре пояснили, что Волчек госпитализировали в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечение в стационаре.

Ранее сообщалось, что советская актриса и режиссер театра "Современник" Галина Волчек была доставлена в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. По словам директора театра Игоря Павлова, у женщины диагностировали серьезное воспаление легких.

Галина Волчек прославилась фильмами "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум". Пост художественного руководителя театра "Современник" она заняла в 1989 году, а до этого работала ведущим режиссером труппы.

