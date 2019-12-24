Галину Волчек госпитализировали в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Советская актриса и режиссер театра "Современник" Галина Волчек была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из московских клиник. По словам директора театра Игоря Павлова, у женщины диагностировали серьезное воспаление легких, как сообщает РИА Новости.

"Галина Борисовна госпитализирована, она находится в Боткинской больнице", – подтвердил Павлов.

Галина Волчек прославилась фильмами "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум". Пост художественного руководителя театра "Современник" она заняла в 1989 году, а до этого работала ведущим режиссером труппы.

