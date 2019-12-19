Собянин поздравил с днем рождения Галину Волчек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Галину Волчек. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

"Поздравляю с днем рождения неподражаемую актрису, режиссера, педагога Галину Борисовну Волчек. Москву нельзя представить без легендарного "Современника", которым она руководит много лет", – написал Собянин у себя на странице.

Мэр города рассказал, что встречался с Волчек ровно год назад, когда артистка отмечала свой юбилей. Он отметил, что актриса была наполнена новыми идеями по театру, тогда "Современник" только вернулся на свою сцену после капитального ремонта.

"Я желаю, чтобы они воплотились и на это хватило здоровья и сил", – заключил Собянин.

Галина Волчек – советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог. Родилась в 1933 году в Москве, в 1955-м окончила Школу-студию МХАТ.

Волчек поставила свыше 30 спектаклей. Она также известна своими ролями в фильмах "Король Лир", "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Осенний марафон".

